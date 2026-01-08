Ministerstvo školství řeší, že v některých funkcích na vysokých školách sedí lidé, kteří spolupracovali s StB, ačkoli podle zákona by měli mít čisté lustrační osvědčení. Chtějí proto vysoké školy oslovit a připomenout jim, že lustrační zákon stále platí. Přiměla je k tomu situace na Univerzitě Karlově , kde ve vědecké radě působí proděkan pražských práv, který donášel na české emigranty v Paříži včetně Pavla Tigrida či A. J. Liehma.
