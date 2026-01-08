Ministerstvo školství řeší, že v některých funkcích na vysokých školách sedí lidé, kteří spolupracovali s StB, ačkoli podle zákona by měli mít čisté lustrační osvědčení. Chtějí proto vysoké školy oslovit a připomenout jim, že lustrační zákon stále platí. Přiměla je k tomu situace na Univerzitě Karlově , kde ve vědecké radě působí proděkan pražských práv, který donášel na české  emigranty v Paříži včetně Pavla Tigrida či A. J. Liehma.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak ministerstvo školství a univerzity daný problém budou řešit.
  • Proč tento případ vyšel najevo.
  • Co o uvedeném funkcionáři fakulty říkají archivy Státní bezpečnosti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se