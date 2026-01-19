Dosavadní proděkan pražské Právnické fakulty Michal Tomášek skončí ve své funkci a nebude pokračovat ani jako člen vědecké rady či koordinátor programu Cooperatio. Stalo se tak poté, co HN upozornily na skutečnost, že ve vědecké radě působí i přesto, že nepředložil čisté lustrační osvědčení, jak vyžaduje zákon. Tomášek byl spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti, aktivně donášel na české emigranty v Paříži, včetně Pavla Tigrida či Antonína Jaroslava Liehma. Kauzou se zabývalo i ministerstvo školství, jež vyzve i ostatní vysoké školy, aby zkontrolovaly dodržování lustračního zákona.

  • V jakých funkcích Michal Tomášek skončí a proč.
  • Jak reaguje děkan a univerzita.
  • Proč univerzita nedodržela lustrační zákon.
