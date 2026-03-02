Velká část věcí, které Češi nakupují a denně používají, pochází z továren v Číně. Ta je po Německu druhým největším dovozcem zboží do Česka a dominuje právě ve výrobě spotřebních produktů, jako jsou hračky, domácí potřeby, elektronika, zahradní náčiní a sportovní nebo zdravotní pomůcky. „V posledních letech ovládly trh velké obchodní agentury, ale já si myslím, že slepé přeprodávání zboží nemá budoucnost,“ říká v rozhovoru pro HN Martin Janošík, zakladatel společnosti SPLY.
Ta mimo jiné pomáhá firmám zprostředkovat v Číně výrobu produktů, které nejsou jen tuctovou položkou z katalogu, ale unikátním výrobkem s přidanou hodnotou vlastního brandu.
Když se řekne „made in China“, obvykle si lidé představí produkt nízké kvality i ceny. Jak to odpovídá vaší současné zkušenosti?
Spousta lidí má z dob asi před třiceti lety hluboké přesvědčení, že co se vyrábí v Číně, to je laciný šunt. Dneska už je ale čínská výroba na úplně jiné úrovni, ať už jde o kvalitu produktů, nebo o podmínky v továrnách. Osobně ta místa navštěvujeme a můžeme si ověřit, že výrobní linka je moderní a dobře udržovaná, často i lepší než tady v Evropě. Číňané dokážou vyrobit kvalitní produkt za relativně dobrou cenu, levná produkce se stěhuje spíš do Bangladéše, Indie nebo do Vietnamu.
Je to dáno ekonomickým vývojem. Ještě před patnácti lety pracovali dělníci v Číně za sto dolarů měsíčně, teď je to téměř desetinásobek, což už může konkurovat třeba pracovníkům v Německu. V Číně je ovšem větší efektivita, pracuje se klidně deset nebo dvanáct hodin denně. Tamní výroba už je dražší, nevyplatí se jim dělat nekvalitní věci.
Vaše firma nabízí outsourcing výroby v Číně. Jak se liší od nákupu čínského zboží přes velké distributory?
Služba, kterou nabízíme my, je hlavně personalizovaná. Není to jen objednávání zboží, ale jsme u celého životního cyklu produktu, plánujeme jeho výrobu na míru podle potřeb našeho klienta. Najdeme pro něj vhodné výrobní továrny, prověříme jejich zázemí, necháme vyrobit vzorky a dodáme je klientovi, se kterým pak hodnotíme kvalitu a cenu. Postaráme se i o balení a logistiku, máme v Číně vlastní sklad, kde zboží konsolidujeme z několika továren a posíláme ho do Evropy.
Pro firmu, která tady výrobek prodává, je to spolehlivější a levnější, než kdyby si zboží objednávala přes nějakého distributora v Německu nebo v Polsku. Ušetříme tím většinou hned několik mezistupňů a především jsme v Číně, takže veškeré požadavky a problémy řešíme přímo s výrobcem. Náš klient pak má unikátní výrobek, který může nabízet pod vlastní značkou, ne produkty, které najdete u padesáti dalších prodejců na Heurece.
Pokud je vlastní výroba v Číně levnější a unikátnější, jaké má nevýhody?
Když je vaším záměrem vyvíjet vlastní produkt, musíte si uvědomit, že je to nemalá časová investice. To lidé často nechápou nebo nechtějí chápat. Myslí si, že si něco objednají a za měsíc to tady bude, protože jsou zvyklí nakupovat u distributorů, kteří mají zboží na skladu a pošlou vám ho hned. Jestliže ale chcete vybírat továrnu, řešit vzorkování a kvalitu, není to záležitost třiceti dní. Neděláme katalogové zboží, ale vlastní výrobky s vlastní značkou a vlastními obaly. Myslím, že e-commerce založený na pouhém přeprodávání zboží už je mrtvý.
Proč?
Protože je to neúnosný systém, kde distributoři nakupují ohromné množství zboží, které drží na skladě a musí ho financovat. Prodejci ho pak přeprodávají na různých platformách, kde bojují o každou korunu, protože nabízejí všichni stejnou věc. Pak stačí, aby přišla nějaká nečekaná událost, a celé se jim to rozsype. V posledních letech je vidět, že i velcí hráči, jako je Alza, investují čím dál víc do vlastního brandu a vlastních produktů.
SPLY
- Česká společnost zaměřená na outsourcing v Číně je na trhu od roku 2012.
- Věnuje se výrobě širokého spektra produktů od hraček po stavební materiály, od prvních vzorků až po uvedení na trh. Stojí například za značkami jako je RMT Models, IQ Garden nebo Magnetiq.
- Díky vlastnímu týmu, kanceláři a skladu v čínském Šen-čenu a Šan-tchou pracuje přímo s továrnami, kontroluje na místě kvalitu výroby i finálních produktů.
- Dlouhodobě rozvíjí svá centra v ČR a Číně. V roce 2022 otevřela vlastní distribuční centrum také v americkém Oregonu.
- Mezi lety 2024 a 2025 zvýšila svůj obrat o 83 procent.
Jak si udržujete kontrolu nad výrobním procesem a kvalitou zboží?
Velkou výhodou je, že máme pět našich kolegů přímo v Číně. Už v první fázi, kdy podnik vybíráme, můžeme na místě fyzicky zkontrolovat, že továrna existuje, jak to tam vypadá, jaké má obchodní licence a podobně. Další kontrola pak probíhá u nakládání zboží, abychom se ujistili, že kvalita je v pořádku. U našich větších partnerů pak děláme průběžné periodické kontroly továren. Opravdu se nám osvědčilo setkávat se s čínskými partnery osobně, a ne jen virtuálně.
Čínský „nájezd“ na japonské značky televizí graduje. Jen několik týdnů po Sony končí s výrobou i Panasonic
Máte zkušenosti i s firmami, které existují jen na papíře?
Zpočátku se nám stávalo, že s námi některé továrny přestaly komunikovat právě ve chvíli, kdy jsme jim řekli, že se k nim přijedeme podívat. Tam bylo jasné, že něco není v pořádku, a vyřešilo se to samo. Jindy jsme jednali s čínským výrobcem, který nám nejdřív ani nevěřil, že opravdu přijedeme, ale po osobním setkání absolutně změnil přístup. Najednou nás začal brát víc vážně, komunikovat, posílat zdarma vzorky a fotky nových produktů nebo nabízet slevy. Zajímavé je pozorovat, jak se čínské firmy samy chtějí na vývoji zajímavých produktů podílet. Není výjimkou, že se nás ptají na zpětnou vazbu, chtějí výrobek zlepšovat a v rámci strategického partnerství si hlídají výhradní zastoupení, aby výrobek nekopírovali.
Jak složité je požadovat po čínských výrobcích certifikaci, kterou vyžaduje Evropská unie, například v oblasti udržitelnosti?
Jednoduché to není, ale už na to máme zaběhnuté procesy. Každá továrna, která projde výběrem, automaticky doloží veškeré certifikáty, které se týkají daného segmentu. Tohle už filtrují naši kolegové v Číně, takže se nestane, že by od nás klient dostal cenovou nabídku od továrny, která například neplní emisní pravidla. Potom je ale třeba probrat s klientem specifické nároky, protože třeba požadavky na hygienu nebo bezpečnost jsou u každé kategorie výrobků jiné. Tady se zase ukazuje výhoda toho, že jednáme přímo s výrobcem, a relevance certifikátu se neztratí někde v sérii překupníků.
Zmiňoval jste trendy v e-commerce a proměny trhu. Jak na ně reagujete vy a jakým směrem chcete vaši firmu dál rozvíjet?
Vidím velký potenciál v budování privátních značek. Naši klienti často začínají s jednoduchým nákupem a prodejem zboží, ale postupně se dostanou k tomu, že chtějí vyvíjet vlastní produkt. To má podle nás budoucnost a chceme jim k tomu nabídnout kompletní servis. Zároveň vidíme, jak se výroba stěhuje do dalších asijských zemí, takže plánujeme rozšířit síť našich poboček i mimo Čínu.
Text vznikl ve spolupráci se společností SPLY.
