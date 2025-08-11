Pavel Brůža je v dvacetitisícovém Jirkově na Chomutovsku menší celebrita. Jako hokejista to dotáhl i do mládežnické reprezentace a dvakrát hrál na mistrovství světa v Kanadě. Tituly posléze v nižších soutěžích sbíral i ve fotbale. V posledních letech se vrhl na silové sporty jako silový trojboj či benchpress a se svým kamarádem a nadřízeným Petrem Pastýříkem, se kterým sloužili u cizinecké policie na letišti v pražské Ruzyni, v nich sbírali jednu medaili za druhou.
Před třemi lety se Brůža dokonce pokusil o politickou kariéru – na kandidátce hnutí ANO usiloval o post zastupitele v Jirkově. Z 20. místa kandidátky jej ale nezískal a loni v létě musel on i Pastýřík ze dne na den nečekaně opustit i řady policie: Generální inspekce je obvinila a posléze poslala před soud za to, že neoprávněně lustrovali v policejních databázích.
Co se dočtete dál
- Jaký trest nakonec dostal.
- Jak se policie začala o případ zajímat.
