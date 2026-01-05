Americká vojenská operace ve Venezuele, která skončila zajetím tamního diktátora Nicoláse Madura, může podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pomoci jihoamerické zemi odemknout velké bohatství. Venezuela má největší zásoby surové ropy na světě, zhruba 303 miliard barelů. Pokud by nová vláda v Caracasu šla Američanům skutečně na ruku, mohly by z toho těžit velké energetické společnosti. Očekávání už se začala promítat do cen jejich akcií.
Co se dočtete dál
- Jaké firmy mohou ze změny režimu ve Venezuele těžit.
- Má smysl o nákupu akcií těchto firem přemýšlet?
- Co je potřeba k tomu, aby se odemknul potenciál ropného průmyslu ve Venezuele.
