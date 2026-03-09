Do čela České startupové asociace, která aktuálně zastupuje 120 členů, nastupuje Jiří Vicherek. Odborník na komunikaci v oblasti IT, který v minulosti působil třeba v softwarové firmě Zoner, skupině Rockaway, ale také ve státní agentuře CzechInvest, nahradil na konci února zakladatele asociace a bývalého poslance za Piráty Martina Jiránka. Ten kývl na nabídku Karla Havlíčka (ANO) a zamířil na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se stal zmocněncem pro oblast start-upů.
Na čtvrteční setkání s novináři si oba pochvalovali vstřícný postoj vlády k začínajícím podnikatelům. „Teď se nám otevírá dvouleté okno příležitostí, musíme ale jednat rychle a jednotlivé legislativní kroky připravit. Bude to úkol pro mě, asociaci, ale také agenturu CzechInvest,“ řekl Jiránek.
„Společně teď pracujeme na největší změně startupového prostředí v historii Česka,“ doplňuje Vicherek. Jaká konkrétní podpora pro start-upy se letos chystá?
Co se dočtete dál
- Jak dostat k start-upům víc finančních zdrojů?
- Zapojí se do financování i penzijní fondy?
- Proč se budou opět měnit pravidla zaměstnaneckých akcií?
