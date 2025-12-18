Zájem firem o vstup na burzu v roce 2025 vzrostl, stejně jako zájem investorů o jejich akcie. Přestože se trhy musely vyrovnat s geopolitickou nestabilitou a zvýšenou volatilitou, přinesl rok 2025 řadu nových IPO (Initial Public Offering – prvotní veřejná nabídka akcií). Tahounem v tomto ohledu byly zejména burzy v USA, Číně a Indii. Na největší globální IPO si ale investoři museli počkat až na konec roku. Prvenství získala firma, o které doposud mnoho lidí neslyšelo.
Co se dočtete dál
- Jaká společnost je nově na burze v New Yorku.
- Proč ji skoro nikdo nezná, a přesto se stala největším IPO.
- Kolik společností letos vstoupilo na burzy.
