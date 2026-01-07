Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získal by tak zdroje na další fúze a akvizice. Firma vyjednává s bankami, případný veřejný úpis akcií (IPO) by se uskutečnil pravděpodobně v Amsterodamu, ale konečné rozhodnutí zatím nepadlo, uvedl Strnad.
Zbrojaři od Strnada poprvé o Babišovi a útocích na muniční iniciativu: Česko se na ní podílí dvěma procenty, není pro nás klíčem k ziskovosti
„Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor,“ řekl Strnad Reuters. Dodal, že banky doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.
Podle nejnovějších údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů Kč), uvedl SIPRI.
Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajům NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, píše Reuters.
Strnad uvedl, že případný vstup jeho firmy na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Potvrdil tak dřívější zprávy zdrojů agentury Bloomberg.
Odmítl komentovat, kolik peněz by společnost mohla z IPO získat. Jako vodítko ale uvedl německého zbrojařského giganta Rheinmetall.
„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO, nemáte německou armádu (jako zákazníka), a to vám něco napoví,“ řekl Strnad. „Ale samozřejmě nečekáme ocenění jako Rheinmetall,“ dodal.
Pokud by byla společnost CSG oceněna na základě Rheinmetallu, mohla by mít podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur před uplatněním jakékoli slevy, vypočetl Reuters na základě údajů společnosti LSEG. Bloomberg dříve uvedl s odkazem na zdroje, že cílová hodnota CSG je 30 miliard eur (725 miliard Kč).
CSG prozatím zvažuje pouze uvedení na burzu v Amsterodamu. Případné zalistování i na pražské burze by mohlo být možné v pozdější fázi, dodal Strnad.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist