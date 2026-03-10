Zbrojařská skupina Czechoslovak Group, která v lednu vstoupila na amsterdamskou burzu, před investory údajně schovávala fakt, že jedna z jejích firem je vyšetřována v NATO kvůli obvinění z korupce. Nizozemský investigativní web Follow the Money tvrdí, že před vstupem na burzu skupina nejbohatšího Čecha Michala Strnada veřejně neoznámila, že španělská munička FMG sídlící v Granadě byla v červenci loňského roku vyřazena ze seznamu dodavatelů nákupní agentury NSPA. Ta dělá výběrová řízení pro členské státy Severoatlantické aliance.

