Ve vítězném projevu bezprostředně po volbách Andrej Babiš tvrdě zaútočil na pozice českých zbrojařů a českou muniční iniciativu. Ta druhým rokem organizuje nákup velkorážové munice pro ukrajinskou armádu. Babiš ji označil za netransparentní a české zbrojní magnáty obvinil, že na válce na Ukrajině nepřiměřeně vydělávají. Ačkoliv svůj postoj k iniciativě později mírnil, vztah miliardáře a šéfa hnutí ANO s nejbohatším českým zbrojařem Michalem Strnadem zůstává napjatý.
Podle Davida Choura, výkonného šéfa Strnadovy skupiny CSG, je ale hlavním problémem neznalost politiků nově vznikající vládní koalice a mýty, které se kolem české muniční iniciativy vytvořily. Věří, že budoucí vláda nakonec iniciativu zachová.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz se v muniční iniciativě protočilo.
- Kolik z toho poslalo Česko.
- Jaký podíl dodávek munice zajistila Strnadova CSG.
- S jakou marží munici Ukrajincům prodala.
- Jak moc je muniční iniciativa důležitá pro podnikání CSG.
- Jak hodnotí šéf CSG vztah Michala Strnada a Andreje Babiše.
