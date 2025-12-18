Firma Tatra Defence Vehicle patřící do Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada bude vyrábět korby tanků Leopard 2A8 pro jejich německého producenta, společnost KNDS. Detaily uvádí tisková zpráva německo-francouzského koncernu, jehož továrna na tanky a další pásová obrněná vozidla je v Mnichově.
Vyvrcholilo tak dlouhodobé jednání, při kterém zástupci KNDS hledali v českém průmyslu nové kapacity pro rostoucí objednávky nejen německé armády. Česká firma by měla z Německa získat technologii na svařování koreb pro svůj závod v Kopřivnici. V první fázi půjde o výrobu 150 kusů s tím, že je možnost na výrobu dalších až 300 koreb tanků.
Co se dočtete dál
- Kolik tanků se v Evropě chystá do výroby.
- Kolik musí firma investovat do výroby.
- Proč vidí KNDS v Česku možnosti spolupráce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.