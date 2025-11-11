V hale číslo patnáct státního podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína je zatím plno tanků sovětské výroby v různém stadiu oprav. Z některých zbyla jen kostra podvozku, jiné jsou plně připravené pro zákazníky po modernizaci či opravě. Do konce letošního roku tu ale bude prázdno, hala se oplotí a nikdo bez zvláštního povolení sem nebude mít přístup. Vybudují se tu totiž dvě linky na výrobu bojových vozidel pěchoty CV90, která si pořizuje česká armáda.
„Jsme teď trochu cestovní kancelář, naši jezdí do Švédska a Švédi sem, blížíme se ke konci etapy, které se říká transfer technologií. Ta je při vší úctě nejdůležitější, ale nejmíň vděčná, protože kromě jiného obnáší spoustu byrokracie,“ vysvětluje ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil, v jakém stadiu je nyní jedna z největších zakázek, s pomocí které se má modernizovat česká armáda.
Co se dočtete dál
- Jak se připravuje výroba nových obrněnců.
- Které profese nejvíc chybí.
- Jak konkurenti spolupracují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.