Finský ostřelovač je pojem, při kterém sovětským vojákům naskakovala před desítkami let během zimní války i po ní husí kůže. Finové k úspěšné obraně proti sovětské invazi na přelomu let 1939 a 1940 používali pušky domácího výrobce, firmy Sako z městečka Riihimäki. Leží asi sedmdesát kilometrů na sever od Helsinek a nyní v něm žije zhruba 28 tisíc obyvatel.
Místní radnice se před dvěma lety rozhodla začít psát novou historii ve vývoji finských firem obranného průmyslu. Založila startupový akcelerátor, který má za sebou už pozoruhodné výsledky. Ty už teď přispívají silné finské armádě k posílení obranyschopnosti před potenciálním ruským nepřítelem.
Co se dočtete dál
- Proč se malé městečko stalo centrem obranných start-upů.
- Jak vypadá spolupráce s armádou.
- Jak roste finský obranný průmysl.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.