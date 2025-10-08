Mezinárodní systém založený v roce 1945 se rozpadá. Předchozí „liberální“ nebo „na pravidlech založený řád“, který vznikl s OSN po druhé světové válce, se chýlí ke konci. Ve skutečnosti totiž nebyl zvlášť uspořádaný, ani zcela liberální, ani dobře regulovaný. Mimo Evropu docházelo k četným vojenským konfliktům, genocidám i občanským válkám, které měly někdy globální důsledky. Po druhé světové válce zůstaly některé regiony světa více či méně ovládány hegemonickými mocnostmi. Například do roku 1989 trpěla středoevropská a východoevropská oblast pod notoricky známým jaltským systémem, tj. politickou, ekonomickou a vojenskou dominancí Moskvy.
Dnes tento řád nahrazuje systém, který se otevřeně prezentuje jako neliberální, nebo dokonce antiliberální. Pokud nový světový systém přesto zůstane založen na nějakých pravidlech, budou se lišit od těch, která byla zavedena po roce 1945. Mohou být spíše vyjádřením aktuálních rozmarů mocných vládců než novým seznamem stabilních pravidel chování.
Co se dočtete dál
- Jak se chování Moskvy, Pekingu a Washingtonu promítá do bezpečnostních kalkulací menších států.
- Jaké důsledky může mít oslabení mezinárodního práva pro šíření zbraní hromadného ničení.
- Jak se liší obrana států jako Finsko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.
