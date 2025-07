Musíte si nasadit bezpečnostní helmu, dostáváme instrukce. A pak už jen opatrně našlapovat na zbytky cihel a kamení, které tu leží bezmála osmdesát let. Ostré sluneční paprsky proklouzávají skrz přední stěnu kdysi třípatrové budovy, která přestála výbuch atomové bomby. Zbytky obvodových zdí provázaných železem a betonem jsou díky odolnosti to jediné, co z majestátní budovy Průmyslového paláce na břehu řeky Motoyasu zůstalo.

Vstupujeme společně s českým prezidentem Petrem Pavlem a starostou japonského města Hirošima Kazumi Matsuim za bezpečnostní oplocení. Před sebou máme působivý pohled na trosky s odhalenou železnou konstrukcí kupole, která se stala zhmotněnou vzpomínkou na tragické první srpnové pondělí roku 1945, kdy americké letectvo shodilo na město atomovou bombu pojmenovanou Little Boy.

Zbývá vám ještě 90 % článku