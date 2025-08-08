Důvěra v právní stát, důvěra v instituce, důvěra v nezávislé soudy je klíčová. To jsou slova Josefa Baxy z jeho nedávného rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nelze s tím než souhlasit. Jinde zase již kdysi Baxa správně tvrdil, že soud má mluvit jasně, protože právo tu není jen pro právníky. V houštinách práva je zapotřebí průvodce, který klestí cestu, nikoliv Jeníček s Mařenkou, kteří si řeknou – no jo, les je hustý, zabloudili jsme. Tak to rámoval Tomáš Němeček v nedávném knižním rozhovoru s předsedou Ústavního soudu.
Co se dočtete dál
- Čím Josef Baxa Ústavní soud nejvíc změnil
- Kdy argumentaci soudu scházela přesvědčivost
- Co je potřeba zlepšit
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.