Obava ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, že by Ústavní soud při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů Filipa Turka, kterého prezident nechce jmenovat ministrem životního prostředí.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ale kompetenční spor vést nechce, možnost odmítl i Macinka (na snímku). Ve středu v pořadu České televize Interview ČT24 Macinka uvedl, že Pavel soud „plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa“ a že si „možná tímto způsobem v podstatě říká, aby mu Ústavní soud přidal nějaké kompetence“. Hrad Macinkovy výroky označil za politický faul, ministr zahraničí poté řekl, že za „ústavní faul vůči výsledkům sněmovních voleb“ lze naopak považovat prezidentovu neochotu jmenovat Turka ministrem.
Baxa zdůraznil, že ÚS je nestranný a nezávislý. Jeho rozhodování není ovlivněno tím, kdo soudce jmenoval, což si myslí i bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa, jehož desetiletý mandát skončil loni, spolupracoval tedy i se soudci jmenovanými Pavlem. „Rozhodně jsem neměl náznak dojmu, že by tam hrály roli nějaké kamarádské vztahy. To asi pan Macinka žije v jiném světě,“ uvedl. Připomněl, že prezident jmenuje všechny soudce v Česku, nejen ty ústavní.
I kdyby některý ústavní soudce jednou usiloval o opakované jmenování, vzhledem k desetiletému funkčnímu období má jistotu, že už bude na Hradě jiný prezident, a to i v případě, že Pavel funkci obhájí. „Nemá tedy důvod být vděčný, nemusí kalkulovat s tím, že by se znelíbil,“ řekl Baxa.
Jirsa uvedl, že se necítil nijak zavázaný Miloši Zemanovi, který jej do funkce jmenoval. Pokud se Hrad za Zemana ptal některých soudců na konkrétní kauzy, ozvali se a veřejně se ohradili. Připomněl, že Pavel do výběru kandidátů na ústavní soudce přizval odborníky a že všechny kandidáty na soudce pak také musel schválit Senát.
