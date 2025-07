Prezident Petr Pavel v pátek v prostorách Japan Bank of International Cooperation v Tokiu zahajuje česko-japonské obchodní fórum. Byznys je na jeho třídenní pracovní cestě po Japonsku jedním z klíčových témat. Doprovází ho podnikatelská delegace, složená ze zástupců osmnácti českých firem, zabývajících se informačními technologiemi, kyberbezpečností či obranným průmyslem. Jde například o společnosti Aura, Ententee, Groundcom, Excalibur International, PBS Group, a.s., nebo Raveo a Omnipol. „Právě v těchto oblastech máme co nabídnout,“ zdůraznil prezident.

Spolu s podnikateli přiletěl do Japonska také Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Japonsko je podle něj velmi perspektivní trh, kam proudí a v budoucnu ještě proudit budou velké investice. Připomněl, že to byl například automobilový průmysl, který kdysi obchodní výměnu mezi českými firmami a Japonskem rozjel. „Na začátku 20. století jsme do Japonska exportovali automobily. Od té doby u nich máme dobré jméno,“ řekl Špicar v rozhovoru pro HN, vedeném během letu z Prahy do Ósaky.

Jak moc je pro český byznys Japonsko důležité?

Je to největší investor v České republice mimo Evropskou unii a druhý největší vůbec, hned po Německu. Takže je to opravdu země, která, co se týče investic, je pro nás nesmírně důležitá. V Česku působí několik set japonských firem, které dohromady zaměstnávají více než 50 tisíc lidí. Japonci byli také vůbec mezi prvními, kteří si po roce 1989 našli do Československa cestu a svými investicemi výrazně přispěli k tomu, abychom dokázali nastartovat transformaci a abychom jí tak úspěšně prošli. To, že byli rychlí a investovali tak intenzivně, bylo důležité i z pohledu image a pověsti tehdy nově vzniklé České republiky. Dělalo nám to dobré jméno u ostatních zemí.

