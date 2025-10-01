Severoatlantická aliance musí odpovědět na ruskou „hybridní válku, která je jen začátek,“ tvrdí dánská premiérka Mette Frederiksenová v rozhovoru pro deník Financial Times. Její země hostí v těchto dnech neformální summit EU a schůzku širšího Evropského politického společenství. Po podivných dronových provokacích z minulých dnů pomáhají Dánsku bezpečnost hlídat další spojenci a evropští lídři se radí, jak ven ze situace, která je nejen podle Frederiksenové nejhorší od konce druhé světové války.

Rusové tuto nervozitu rádi pošťuchují různými viditelnými i neviditelnými klacíčky, které pak do vznikajícího ohýnku přihodí. Jeden takový ohýnek teď hoří kolem Záporožské jaderné elektrárny, kam neproudí elektřina nutná k pohonu chladicích zařízení – a největší evropská jaderná elektrárna tak může sloužit jako hezký nástroj vydírání Evropy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co nyní signalizují Rusové.
  • Jak Moskvě odpovídají Evropané.
  • Co by si nyní evropští lídři měli oblíbit ve vztahu k Rusku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.