Severoatlantická aliance musí odpovědět na ruskou „hybridní válku, která je jen začátek,“ tvrdí dánská premiérka Mette Frederiksenová v rozhovoru pro deník Financial Times. Její země hostí v těchto dnech neformální summit EU a schůzku širšího Evropského politického společenství. Po podivných dronových provokacích z minulých dnů pomáhají Dánsku bezpečnost hlídat další spojenci a evropští lídři se radí, jak ven ze situace, která je nejen podle Frederiksenové nejhorší od konce druhé světové války.
Rusové tuto nervozitu rádi pošťuchují různými viditelnými i neviditelnými klacíčky, které pak do vznikajícího ohýnku přihodí. Jeden takový ohýnek teď hoří kolem Záporožské jaderné elektrárny, kam neproudí elektřina nutná k pohonu chladicích zařízení – a největší evropská jaderná elektrárna tak může sloužit jako hezký nástroj vydírání Evropy.
Co se dočtete dál
- Co nyní signalizují Rusové.
- Jak Moskvě odpovídají Evropané.
- Co by si nyní evropští lídři měli oblíbit ve vztahu k Rusku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.