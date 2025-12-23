Když američtí voliči na podzim roku 2024 rozhodli o návratu prezidenta Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, mnozí s obavami čekali, jaké předvolební sliby nakonec splní. Nová administrativa je začala skutečně velmi rychle naplňovat. První kroky směřovaly ke zvýšení efektivity produktivity federálních úřadů v čele s Elonem Muskem s novým úřadem DOGE, který slíbil snížit náklady o bilion dolarů. Přes bombastické sliby nechal Musk propustit část státních úředníků, ochromil především rozvojové programy a nakonec z vlády rychle utekl zpět k Tesle, protože se začaly propadat prodeje jeho aut (jeho zdvižená pravice na konferenci konzervativců a silně protiliberální rétorika rozhodně nepomohly). Plán DOGE se ve fiskálních výdajích USA skoro neprojevil.

Nutno podotknout, že velkým tématem i pro akciové trhy přetrvává snaha snížit výdaje za zdravotní služby (tlak na snížení ceny léků v USA) a dopad deportací na pracovní trh.

