Když američtí voliči na podzim roku 2024 rozhodli o návratu prezidenta Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, mnozí s obavami čekali, jaké předvolební sliby nakonec splní. Nová administrativa je začala skutečně velmi rychle naplňovat. První kroky směřovaly ke zvýšení efektivity produktivity federálních úřadů v čele s Elonem Muskem s novým úřadem DOGE, který slíbil snížit náklady o bilion dolarů. Přes bombastické sliby nechal Musk propustit část státních úředníků, ochromil především rozvojové programy a nakonec z vlády rychle utekl zpět k Tesle, protože se začaly propadat prodeje jeho aut (jeho zdvižená pravice na konferenci konzervativců a silně protiliberální rétorika rozhodně nepomohly). Plán DOGE se ve fiskálních výdajích USA skoro neprojevil.
Nutno podotknout, že velkým tématem i pro akciové trhy přetrvává snaha snížit výdaje za zdravotní služby (tlak na snížení ceny léků v USA) a dopad deportací na pracovní trh.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou dopady cel USA na obchodní vztahy.
- Jak se vyvíjel index S&P 500.
- V jaké kondici jsou dnes dolar, zlato a bitcoin.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.