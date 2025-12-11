Svět je v šoku. Evropa v negativním, Rusko v pozitivním. My ztratili spojence, Rusko získalo. Jen v Evropě je potřeba usilovat o změnu režimu. Nikoli v Rusku.
USA mají novou strategii: nechají totalitní režimy na pokoji, nebudou intervenovat. Jen v Evropě intervenovat budou: chtějí u nás změnu režimu, ideologie. Evropa se tak stává (osamělým) majákem opozice. Opozice mocenského, silového, národoveckého směrování světa. Jinými slovy, USA se přidaly ideologicky na stranu Ruska – proti Evropě.
Co se dočtete dál
- Jak se mění postoj USA k prosazování lidských práv a demokracie ve světě.
- Proč dokument vidí Evropu jako hlavní problém.
- Jaké důsledky má nový americký přístup pro postavení Ruska a Číny.
