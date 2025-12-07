Donald Trump a jeho lidé už nemohli Evropanům poslat výmluvnější sdělení, aby přestali dolézat a začali se starat víc sami o sebe! Nová americká národněbezpečnostní strategie, bez velkých fanfár zveřejněná na konci týdne, přináší tři vzkazy, které budou na dlouhou dobu definovat vztah Evropanů k Americe a postavení Evropy ve světě.
První by se dal shrnout jako ideologický pamflet spojený s politickou hrozbou. Strategický dokument, kterým se spojencům i nepřátelům v tradiční diplomacii dávalo najevo, jaké jsou dlouhodobé priority vlády, útočí na liberální Evropany, má charakter vměšování se do vnitřních záležitostí a výhrůžky zároveň – a říká, že Ameriku přestává zajímat nejen Evropa, ale i svět jako takový. Ti z pohledu Trumpa „dobří“ jsou takoví evropští lídři, kteří se snaží a budou snažit oslabovat Evropskou unii a zároveň budou ochotní nakupovat cokoliv, hlavně zbraně, z USA.
Co se dočtete dál
- Jak Trump útočí na liberální Evropu.
- Proč je to špatná zpráva i pro Asii.
- Jaké možnosti mají Evropané.
