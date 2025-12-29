Více peněz za kanceláře, obchodní centra, hotely a další nemovitosti, z nichž jejich vlastníkům plynou příjmy z pronájmu, investoři v Česku dosud v jednom roce neutratili. Letošek vybočoval tím, že se sešla na prodej řada lukrativních nemovitostí a zájemci byli ochotni utratit nashromážděný kapitál. 

V roce 2025 činily investice do tuzemských komerčních realit přes čtyři miliardy eur (takřka 100 miliard korun) – vůbec nejvíce v historii. Spočítala to poradenská firma Savills. Přesnější čísla budou k dispozici v lednu, protože několik transakcí bylo před podpisem těsně před Vánocemi. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kteří investoři na sklonku roku dotáhli nové akvizice.
  • Kolik peněz se podle odhadů zobchoduje v komerčních realitách v roce 2026.
  • Které další kancelářské budovy změní vlastníky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.