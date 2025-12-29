Více peněz za kanceláře, obchodní centra, hotely a další nemovitosti, z nichž jejich vlastníkům plynou příjmy z pronájmu, investoři v Česku dosud v jednom roce neutratili. Letošek vybočoval tím, že se sešla na prodej řada lukrativních nemovitostí a zájemci byli ochotni utratit nashromážděný kapitál.
V roce 2025 činily investice do tuzemských komerčních realit přes čtyři miliardy eur (takřka 100 miliard korun) – vůbec nejvíce v historii. Spočítala to poradenská firma Savills. Přesnější čísla budou k dispozici v lednu, protože několik transakcí bylo před podpisem těsně před Vánocemi.
Co se dočtete dál
- Kteří investoři na sklonku roku dotáhli nové akvizice.
- Kolik peněz se podle odhadů zobchoduje v komerčních realitách v roce 2026.
- Které další kancelářské budovy změní vlastníky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.