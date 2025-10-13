Mimořádná příležitost získat atraktivní nemovitosti se investorům do realit naskytla v širším centru Prahy. Rakouská realitní společnost CA Immo se rozhodla nabídnout soubor pěti kancelářských budov s názvem Riverside Karlín. Z jejich prodeje by ráda utržila přibližně 300 milionů eur (7,3 miliardy korun).
Jedná se o prémiové kancelářské budovy u Vltavy z let 2003–2021. Nejstarší z nich – ikonická Danube House – udávala v době své kolaudace směr v udržitelnosti a technologiích, stejně jako její mladší „sestry“ pojmenované rovněž po řekách (Nile House, Amazon Court, Mississippi House a Missouri Park). Danube House momentálně prochází zásadní rekonstrukcí, jejíž dokončení je v plánu v prvním čtvrtletí příštího roku.
Zamýšlený prodej českých nemovitostí HN potvrdila mluvčí CA Immo Susanne Steinböcková. „Aktivně nabízíme pražské portfolio v rámci dvou samostatných transakcí,“ sdělila.
Co se dočtete dál
- Které budovy jsou k mání.
- Co všechno rakouská CA Immo v Praze vlastní.
- Proč zahraniční investoři ochotně prodávají české nemovitosti.
