Čísla jsou jen kouřová clona, skutečná revoluce ČNB je jinde. Přestože se horečně diskutuje o nových datech z ČNB a o tom, že výše hypotéky může být maximálně 70 procent hodnoty nemovitosti, uniká nám něco důležitějšího. A nikdo o tom překvapivě nemluví.

ČNB totiž poprvé v historii natvrdo „kodifikovala“ definici investiční nemovitosti.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak ČNB přesně definuje „investiční nemovitost“ a co obsahuje pravidlo 3+.
  • Jak se změní přístup bank k úvěrům při pořízení třetí nemovitosti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.