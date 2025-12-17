Čísla jsou jen kouřová clona, skutečná revoluce ČNB je jinde. Přestože se horečně diskutuje o nových datech z ČNB a o tom, že výše hypotéky může být maximálně 70 procent hodnoty nemovitosti, uniká nám něco důležitějšího. A nikdo o tom překvapivě nemluví.
ČNB totiž poprvé v historii natvrdo „kodifikovala“ definici investiční nemovitosti.
Co se dočtete dál
- Jak ČNB přesně definuje „investiční nemovitost“ a co obsahuje pravidlo 3+.
- Jak se změní přístup bank k úvěrům při pořízení třetí nemovitosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.