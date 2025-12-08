Neuplynul ani měsíc a tuzemský realitní fond Investika oznámil svou další akvizici. Nově do jeho portfolia patří pražská kancelářská budova s názvem Butovice Offices. Nemovitost přímo sousedí s obchodním centrem Galerie Butovice, kterou Investika koupila již dříve. V bezprostřední blízkosti fond vlastní ještě kancelářskou budovu Avenir E.

„Konsolidace majetkového vlastnictví v lokalitě nám umožní synergicky rozvíjet obchodní potenciál těchto nemovitostí,“ komentoval transakci Jaroslav Kysela, člen představenstva investiční společnosti Investika, jež stejnojmenný fond obhospodařuje. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká je hodnota nově získané nemovitosti.
  • Co vše Investika v Butovicích vlastní.
  • Jaký je podíl českého kapitálu na investicích do komerčních realit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.