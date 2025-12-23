Generace dnešních čtyřicátníků a mladších má stále větší pochybnosti, zda se bude moci spolehnout ve stáří jen na důchod od státu. Stát se čím dál více zadlužuje, důchodovou reformu se nová vláda chystá demontovat, což zhorší udržitelnost důchodového systému do budoucna.
„Demografická křivka a trend rostoucích vládních rozpočtových deficitů jsou jasně dané. Jak to, že mladí lidé klidně spí, když jim jejich reálný budoucí důchod nepokryje dost, pravděpodobně ani náklady na bydlení a stravování,“ ptá se realitní investor Jan Zedník, z Dvořák Zedník Wealth Management.
Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh má s investicí alespoň menší zkušenost 36 procent lidí a za zkušeného investora se považuje každý dvacátý. Zbylých 59 procent lidí do ničeho neinvestuje a zhruba půlka z nich o tom ani neuvažuje. „Nejvíc investorů má penzijní fondy, i když často jen konzervativní,“ říká Jana Brodani, prezidentka Asociace pro kapitálový trh. A to i přesto, že i v rámci penzijka si mohou klienti vybrat dynamické fondy, které sázejí na dlouhodobý růst akciových trhů.
Pro ty, kteří za investici na stáří dosud považovali spořicí účet a staré penzijko s garancí neprodělku, je čas oprostit se od některých mýtů a obav. Zde jsou nejčastější mylná přesvědčení, která mnohým brání být v dlouhém období odvážnější a vydělat tak víc.
Co se dočtete dál
- Jak vychytat ten správný okamžik pro investici.
- Při jakém úroku si vzít hypotéku.
- Které další mýty lidi brzdí začít investovat.
