I když budoucí vláda Andreje Babiše už avizovala, že demontuje dvě zásadní úsporná opatření z důchodové reformy, zbylé změny začnou platit většinou už příští rok. HN přinášejí přehled, které to jsou, a také přehled pravděpodobných změn v oblasti penzí, s nimiž Babišova vláda přichází.
Oslovení ekonomové přitom připouštějí, že demontáž reformy podkope dlouhodobou udržitelnost systému. Navíc upozorňují, že se stále více začínají zviditelňovat problémy v systému péče o seniory a ve zdravotnictví, které nastupující vláda také musí začít řešit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.