Kroky avizované v aktuálním programovém prohlášení směřují ke zrušení dvou ze tří zásadních kroků, které v rámci „důchodové reformy“ provedla vláda předchozí. Kabinet Andreje Babiše navrhuje obnovení stropu důchodového věku na 65 letech a návrat valorizace důchodů na polovinu růstu reálné mzdy z třetiny tohoto růstu. Je důležité si uvědomit, že tyto změny lidé v příštích čtyřech letech Babišovy vlády nepocítí, případně jen okrajově.
Konkrétně návrat důchodového věku ze schváleného stropu 67 let zpátky na 65 let míří na generaci současných šedesátníků a mladších (lidí narozených po roce 1965). Ještě do roku 2030 bude totiž dobíhat dosavadní zvyšování důchodového věku do 65 let (z předchozího stropu 63 let, prolomeného Topolánkovou vládou).
Co se dočtete dál
- Koho se dotkne vládou avizované snížení důchodového věku.
- Proč změna valorizačního vzorečku zatím nikomu nepomůže.
- Jak budou důchody udržitelné za rok a jak za třicet let?
