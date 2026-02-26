Zákon, který měl investory v Nizozemsku připravit o velkou část papírových zisků, nejspíš od roku 2028 platit nezačne. Podle novely, kterou v polovině února schválila dolní komora parlamentu, by měli nizozemští rezidenti každý rok danit přírůstek majetku, včetně nerealizovaných zisků z akcií, dluhopisů nebo kryptoměn. Jenže přišla vlna kritiky a politici začali couvat. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je zákon problematický a jak může ovlivnit investice běžných investorů.
  • Co se se zákonem stane a proč ho chce vláda najednou změnit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.