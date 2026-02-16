Geniální vědec Albert Einstein údajně kdysi prohlásil, že složené úročení je osmý div světa. Příkladem tohoto finančního zázraku je růst jmění Warrena Buffetta, legendárního amerického investora a zakladatele konglomerátu Berkshire Hathaway. Buffett většinu svého majetku nabyl v pokročilém věku a kromě úspěšného investičního přístupu na to mělo zásadní vliv právě složené úročení, tedy úroky z úroků.
Pokud by ale Buffett musel každý rok platit daň z nerealizovaných zisků, tedy jen z virtuálního nárůstu svého jmění, pravděpodobně byste o něm nikdy neslyšeli. Právě tuto daň ve výši 36 procent schválila minulý týden dolní komora nizozemského parlamentu. Pojďme se podívat na to, co by to pro investory mohlo skutečně znamenat.
Co se dočtete dál
- Co obsahuje návrh zákona, jaké má výjimky a jak by to dopadlo na investice drobných investorů.
- Jak by v tomto režimu vypadalo jmění Warrena Buffetta.
- Proč k tomu kroku nizozemský parlament přistoupil.
