Investiční poradci nemají být tolik závislí na provizích, neboť by měli dostávat také pevnou měsíční odměnu. České národní bance se nelíbí, že současný provizní systém může vést k situacím, kdy je poradce ve střetu zájmů se svým klientem. Může se tedy dostat do situací, kdy se rozhoduje, zda upřednostní svou, nebo klientovu peněženku. Poradenské firmy se brání s tím, že takové opatření může například ovlivnit dostupnost služeb pro domácnosti. Nyní tlak ČNB ještě posílil, když její pohled potvrdil i evropský regulátor.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad může mít opatření ČNB na poradenský byznys a na klienty.
- Jak se poradenské firmy chystají, aby dokázaly splnit, co ČNB požaduje.
