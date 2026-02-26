Investiční poradci nemají být tolik závislí na provizích, neboť by měli dostávat také pevnou měsíční odměnu. České národní bance se nelíbí, že současný provizní systém může vést k situacím, kdy je poradce ve střetu zájmů se svým klientem. Může se tedy dostat do situací, kdy se rozhoduje, zda upřednostní svou, nebo klientovu peněženku. Poradenské firmy se brání s tím, že takové opatření může například ovlivnit dostupnost služeb pro domácnosti. Nyní tlak ČNB ještě posílil, když její pohled potvrdil i evropský regulátor.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký dopad může mít opatření ČNB na poradenský byznys a na klienty.
  • Jak se poradenské firmy chystají, aby dokázaly splnit, co ČNB požaduje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze