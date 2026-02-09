České firmy se po období opatrnosti nadechují k investicím do své modernizace. Česká spořitelna, která patří k největším poskytovatelům firemních úvěrů, aktuálně eviduje meziročně až o 40 procent více žádostí o půjčku. Tradiční vztah „klient a jeho pokladník“ se ale vyčerpal. Bankovní domy se mění v technologické hráče, kteří díky analýze velkého množství dat dokážou předpovědět potřeby podniku dříve než jeho majitel. „V Česku máme z vkladů k dispozici 30 procent nerozpůjčovaných peněz, které by měly pracovat pro růst ekonomiky,“ říká člen představenstva České spořitelny Norbert Hovančák, který má v bance na starosti korporátní bankovnictví.
Co se dočtete dál
- Díky čemu dokáže banka odhalit potenciál firem pro další růst.
- Co lze udělat s nevyužitými penězi, které leží v českých bankách.
- Jaký podíl firem využívá bankovní nástroje na maximum a kde dělají chybu ty ostatní.
- Jak chce Spořitelna urychlit schvalování a čerpání firemního úvěru.
