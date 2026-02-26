České spořitelně loni stoupl čistý zisk meziročně o 6,1 procenta na 27,8 miliardy korun. Je to nejlepší výsledek v její historii, více za jeden rok nikdy žádná česká banka nevydělala. Provozní zisk vzrostl o 5,3 procenta na 33,9 miliardy korun. Vliv na to měly o 4,7 procenta vyšší provozní výnosy, které dosáhly 59,2 miliardy korun. Provozní náklady se zvýšily o čtyři procenta na 25,3 miliardy korun.
Rekordní výsledky už dříve reportovaly i další banky z takzvané velké trojky. ČSOB v roce 2025 stoupl meziročně čistý zisk o pět procent na 19,8 miliardy korun a Komerční bance o 4,7 procenta na 18,1 miliardy. Agentura ČTK upozornila, že zisk šesti nevětších bank v Česku loni narostl o devět procent na 93,8 miliardy korun.
„Zaznamenali jsme obchodní růst ve většině klíčových oblastí, jež tvoří pilíře dlouhodobé prosperity – ať už jde o investice, spoření na důchod či úvěry na bydlení,“ uvedl k výsledkům České spořitelny Attila Sánta, člen představenstva zodpovědný za finanční řízení.
Zdůraznil, že vlivem vyššího zájmu o produkty spořitelny vzrostly meziročně příjmy z poplatků a provizí i čistých úrokových příjmů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší o 3,1 procenta a činil 13,2 miliardy korun, čistý úrokový výnos stoupl o 5,8 procenta na 42,1 miliardy korun.
„Tyto ukazatele byly hlavním motorem růstu provozního i čistého zisku. Pozitivní roli sehrálo rovněž zlepšení provozní efektivity, díky němuž se poměr nákladů a výnosů snížil pod hranici 43 procent. Významnou nákladovou položkou přitom zůstávají investice do oblasti AI a zavádění umělé inteligence,“ doplnil Sánta.
Data místo intuice. Banky díky nim dokážou číst budoucnost firem, říká bankéř z vedení České spořitelny
Konsolidovaná bilanční suma ke konci loňského roku dosáhla 2038,5 miliardy korun, byla vyšší o 0,4 procenta. Zatímco ji v této metrice loni předstihla ČSOB, zůstává spořitelna nadále největší bankou v Česku podle počtu klientů. Těch ke konci loňského roku měla 4,5 milionu.
Hrubý objem klientských úvěrů skupiny vzrostl o 7,9 procenta na 1198,6 miliardy korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 7,8 procenta na 748,5 miliardy korun a objem úvěrů korporátním subjektům vzrostl o 7,6 procenta na 444,4 miliardy korun.
Závazky ke klientům byly vyšší o 3,1 procenta a dosáhly 1529,8 miliardy korun, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 1048,4 miliardy korun a vkladů korporátní klientely na 320,9 miliardy korun.
Mateřská Erste zvýšila zisk o 12 procent
Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy. Erste v loňském roce zvýšila čistý zisk o 12,3 procenta na 3,5 miliardy eur (84,8 miliardy korun). Dvě třetiny tohoto čistého zisku vytvořily dceřiné banky skupiny mimo Rakousko, uvedla skupina v tiskové zprávě.
Erste dokončila akvizici v Polsku. Náklady na tuto transakci znamenaly vyšší nerozdělitelný zisk, proto vedení navrhuje snížení dividendy za rok 2025 na 0,75 eura za akcii. To odpovídá výplatnímu poměru 9,1 procenta z čistého zisku. Při oznámení akvizice banka avizovala omezení výplatního poměru na maximálně deset procent.
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 3,5 procenta na 7,8 miliardy eur (189 miliard korun). V segmentu retailového bankovnictví rostla poptávka po úvěrech na bydlení. Firemní zákazníci stále častěji žádali o financování investic, dodala skupina.
Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 8,6 procenta na 3,2 miliardy eur. To Erste připisuje růstu v oblasti platebního styku, cenných papírů a pojišťovacích služeb.
„Jedním z hnacích motorů tohoto vývoje je spuštění platformy George Invest v Rakousku a Česku, která je speciálně navržena pro zapojení i mladší generace investorů,“ dodala bankovní skupina. Po zavedení této platformy v Rakousku přibližně 62 procent transakcí s cennými papíry připadá na klienty mladší 35 let, v Česku je to 33 procent transakcí.
Bez akvizice v Polsku má Erste Group přibližně 2000 poboček v sedmi zemích – Rakousku, Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku. Expanzí do Polska se její klientská základna rozšíří o 36 procent a upevní si v regionu postavení na trhu.
