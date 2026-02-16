Není příliš obvyklé, aby si státní společnosti braly úvěry přesahující deset miliard korun. Pokud už si takto vysoké částky půjčují, působí zpravidla v sektorech energetiky či dopravy. K financování rozsáhlé vlny investic v jednom z těchto odvětí bude sloužit také úvěr ve výši 24 miliard korun, který společnosti stoprocentně ovládané státem poskytla trojice českých bank.  

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Která společnost si úvěr vzala.
  • Které banky půjčku poskytly.
  • Na co budou peníze využity.
  • Které další velké půjčky si státní firmy v posledních letech vzaly.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.