Přípravné práce na stavbě nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech se již rozjíždí. Státu přitom stále chybí od Evropské komise souhlas, aby mohl na výstavbu poskytnout výhodnou půjčku. Podle Petra Závodského, šéfa společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je investorem nových bloků, nelze takzvanou notifikaci očekávat dříve než na konci letošního, spíš však až v polovině příštího roku. V mezičase tak nové české jádro zafinancuje pětice tuzemských bank v čele s Komerční bankou, které EDU II poskytnou překlenovací úvěr ve výši až 15 miliard korun. „Podmínky jsou velice výhodné,“ říká Závodský v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Jaké práce budou v Dukovanech v nejbližší době probíhat.
- Která společnost spekulativně koupila pozemky pod plánovaným jaderným blokem.
- Které české banky zafinancují v první fázi výstavbu jaderných bloků.
- Kdy Petr Závodský očekává schválení státního financování Evropskou komisí.
