Pro pochopení toho, jak se daří energetické společnosti ČEZ a jak si povede i v budoucnu, jsou důležitá především dvě čísla. Prvním je aktuální průměrná cena za letos vyrobenou elektřinu, druhým pak, kam se tato hodnota může vyšplhat v průběhu roku. Důležitá jsou i pro to, kolik za elektřinu zaplatí spotřebitelé, a případně, kolik bude stát vykoupení podílů minoritních akcionářů, které chystá vláda.
Velkou většinu letošní výroby elektřiny, konkrétně 87 procent, ČEZ již předprodal za průměrnou cenu 95 eur za megawatthodinu. To je o 26 eur méně než loni. Přitom právě cena elektřiny je klíčovým ukazatelem toho, kolik ČEZ vydělá a kolik bude moci vyplatit na dividendě státu a minoritním akcionářům. Ceny dosažené pro další roky jsou pak ještě nižší.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá odhad zisku skupiny ČEZ pro letošní rok.
- Proč může být výsledek nakonec jiný a co ho ovlivní.
- O čem jedná s ministrem průmyslu v USA a jak to souvisí s ČEZ.
- Kdo opouští představenstvo energetické skupiny.
