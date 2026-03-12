Pro pochopení toho, jak se daří energetické společnosti ČEZ a jak si povede i v budoucnu, jsou důležitá především dvě čísla. Prvním je aktuální průměrná cena za letos vyrobenou elektřinu, druhým pak, kam se tato hodnota může vyšplhat v průběhu roku. Důležitá jsou i pro to, kolik za elektřinu zaplatí spotřebitelé, a případně, kolik bude stát vykoupení podílů minoritních akcionářů, které chystá vláda.

Velkou většinu letošní výroby elektřiny, konkrétně 87 procent, ČEZ již předprodal za průměrnou cenu 95 eur za megawatthodinu. To je o 26 eur méně než loni. Přitom právě cena elektřiny je klíčovým ukazatelem toho, kolik ČEZ vydělá a kolik bude moci vyplatit na dividendě státu a minoritním akcionářům. Ceny dosažené pro další roky jsou pak ještě nižší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vypadá odhad zisku skupiny ČEZ pro letošní rok.
  • Proč může být výsledek nakonec jiný a co ho ovlivní.
  • O čem jedná s ministrem průmyslu v USA a jak to souvisí s ČEZ.
  • Kdo opouští představenstvo energetické skupiny.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.