Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přivezl do Spojených států podnikatelskou misi z Česka. Se svými americkými protějšky jednal o AI a inovacích a také o obchodních vazbách a dodávkách zkapalněného zemního plynu. Ten současná vláda považuje za klíčový energetický zdroj pro příští roky.

S ministrem obchodu Howardem Lutnickem mluvil o chystaném kontraktu na dodávky plynu z USA. „Jedna z důležitých misí je připravit podmínky pro uzavření klíčového kontraktu mezi Českou republikou prostřednictvím ČEZ a Spojenými státy v oblasti LNG. Hovoříme o 1,5 miliardy metrů kubických, které bychom zasmluvnili na období přibližně 15 až 20 let,“ uvedl Havlíček na setkání s novináři ve Washingtonu.

