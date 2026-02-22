Chceme být vládou odpisů, zdůrazňoval krátce po volbách na Fóru HN Karel Havlíček a odhodlání ho nepustilo ani poté, co se znovu stal ministrem průmyslu a obchodu. Podle nové Hospodářské strategie, kterou Andrej Babiš, Havlíček a další ministři z resortů přímo ovlivňujících ekonomiku představili v pátek, chce vláda ANO, SPD a Motoristů přejít z přímých dotací na systém „nepřímých pobídek, založených na daňových úlevách a odpisech“. S rychlejšími odpisy se počítá jak při obecném záměru nastartovat soukromé investice a aktivizovat domácí kapitál, tak při konkrétních krocích, jako je podpora výstavby a poskytování služebních bytů.
A to moc nejde dohromady se slibem ANO vrátit firmám to, co jim minulá vláda konsolidačním balíčkem vzala a který je ve vládním prohlášení zcela konkrétně popsán jako záměr: „Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent.“
Co se dočtete dál
- Co systém daňových úlev a zrychlených odpisů firmám dá a co rozpočtu vezme
- Proč je snížení sazby firemní daně spíš politický než ekonomický nástroj
- Co bude s ČEZ a burzou
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.