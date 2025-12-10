Ještě na žádném Fóru HN nedominoval jeden hlas tak výrazně, jako když byl jeho hlavním hostem Karel Havlíček. Publikum, v němž byly významné postavy ovlivňující český byznys, kulometná kadence slov politika, který se vrací do vlády, nezaskočila, naopak. Přesně takhle muže, který takřka po tři roky vedl souběžně dvě ministerstva a který se příští pondělí znovu stane šéfem resortu průmyslu a obchodu, znají.
A právě kvůli plánům budoucí vlády a diskusi s hlavním autorem hospodářského programu ANO mělo setkání konané den před Mikulášem v malostranském hotelu Augustin takřka rekordní účast.
Co se dočtete dál
- Co si musí stát protrpět.
- Proč podle Havlíčka není spravedlivé s pomocí cílených podpor ušetřit rozpočtu miliardy.
- Za jakých okolností by byznys skousl vyšší deficit financí a co si o tom myslí budoucí ministr průmyslu a obchodu?
