Kdo nemá vlastní výrobu, při které podíl nákladů na energie nedosahuje 50 procent, nerozumí, v čem je problém, řekl v rámci diskuse na fóru Kompas pro Česko, které v úterý pořádaly HN, šéf Hospodářské komory Jan Rafaj. Bez oceli není suverenita, schopnost se bránit, bez oceli není rozvoj, připomněl na stejné akci Petr Popelář – předseda představenstva společnosti Moravia Steel, majitele Třineckých železáren – pravdu, kterou si Evropa do všech důsledků uvědomila až v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Že je potřeba, aby hutě či slévárny a další energeticky náročné výroby kvůli drahým energiím v Evropě neskončily a strategicky důležité výrobky se nedovážely ze zemí, které jsou potenciálně nepřátelské, a navíc vyrábí s podstatně vyšší uhlíkovou stopou, z toho přímo plyne. Tím by měl být definován okruh firem, které si zaslouží podporu umožňující vysoké ceny energií zvládnout.
Ovšem nastupující vláda si vybrala jinou cestu. Drahou, a ne zrovna efektivní.
