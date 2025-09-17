Evropská unie loni zaplatila Rusku za energie víc peněz, než poslala jako pomoc Ukrajině. Prostý výsledek studie polského think-tanku Forum Energii ukazuje, jak je pro Evropskou unii a hlavně pro některé její státy velmi těžké se odstřihnout od zdrojů levné energie, které ale financují vraždění Ukrajinců.
A to přitom jsou pokračující dovozy ropy, plynu a jaderného paliva z Ruska jen jedním výsekem obrázku evropské energetiky, o níž se – kromě jiného – diskutovalo tento týden ve Varšavě na konferenci Europe Future Forum o ekonomické bezpečnosti. A padla tam jedna zajímavá úvaha, nad kterou by se měl zamyslet jakýkoliv evropský politik předtím, než cokoliv slíbí voličům i zástupcům průmyslu.
Co se dočtete dál
- Musí být evropská energetika zisková?
- Jaké další otázky čtyři kritéria přinášejí?
- Jak nenaletět politikům v kampani?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.