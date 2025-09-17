Evropská unie loni zaplatila Rusku za energie víc peněz, než poslala jako pomoc Ukrajině. Prostý výsledek studie polského think-tanku Forum Energii ukazuje, jak je pro Evropskou unii a hlavně pro některé její státy velmi těžké se odstřihnout od zdrojů levné energie, které ale financují vraždění Ukrajinců.

A to přitom jsou pokračující dovozy ropy, plynu a jaderného paliva z Ruska jen jedním výsekem obrázku evropské energetiky, o níž se – kromě jiného – diskutovalo tento týden ve Varšavě na konferenci Europe Future Forum o ekonomické bezpečnosti. A padla tam jedna zajímavá úvaha, nad kterou by se měl zamyslet jakýkoliv evropský politik předtím, než cokoliv slíbí voličům i zástupcům průmyslu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Musí být evropská energetika zisková?
  • Jaké další otázky čtyři kritéria přinášejí?
  • Jak nenaletět politikům v kampani?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.