Rodičům školy doporučily, ať si s dětmi prodlouží silvestrovský pobyt mimo město. Zůstávají totiž i po konci prázdnin zavřené. Ti, kteří nemají tu možnost, sedí potmě doma. Firmy mezitím sčítají škody na výpadku tržeb, ale i náklady na zabezpečení. Taková je aktuálně realita v jihozápadní části Berlína, kterou postihl masivní výpadek elektřiny, jenž dosud neskončil.
Způsobil ho požár kabelů, záměrně založený levicovými extremisty. Ani pachatelé přitom nepočítali s tím, jak rozsáhlý výpadek způsobí. Blackout v německé metropoli ovšem především ukázal, jak snadné je skrze útok na pečlivě zvolený bod energetické infrastruktury ochromit život i ekonomiku v Evropě.
Co se dočtete dál
- Kdo způsobil výpadek elektřiny na jihozápadě Berlína.
- Jak se podařilo vyvolat výpadek takového rozsahu a trvání.
- Co je známo o pachatelích útoku.
- Jak výpadek souvisí s nedávnými sabotážemi na dráze a v továrně Tesla.
