Tuzemské zásobníky plynu jsou v polovině února, kdy se topná sezona pomalu blíží ke svému závěru, plné z 37,5 procenta. Mnohem vyhrocenější se zdá být situace v Německu, kde jsou úložiště naplněná už z méně než 24 procent.
Jenže v konečném důsledku nerozhoduje procentuální podíl, ale samotná velikost zásobníků, a tedy množství plynu, které v nich zbývá. Odečteme-li od tuzemských zásob úložiště společnosti SPP Storage v Dolních Bojanovicích, které slouží primárně k zásobování Slovenska, zbývá Česku v zásobnících plyn na necelých 44 dní, kdežto v Německu na 51 dní.
Co se dočtete dál
- Vystačí zásoby plynu do konce topné sezony?
- Jak se po roce 2022 změnily toky plynu po Evropě.
- Proč obří zásobníky v Německu a Nizozemsku nebyly před zimou plné.
- Jak a proč Evropa zmírnila pravidla pro naplněnost zásobníků.
