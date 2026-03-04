Pravidelně pendluje mezi pražskou kanceláří v Quadriu a Brnem, kde firma vznikla a dodnes sídlí. Padesátiletý manažer Marek Malík je už řadu let pravou rukou miliardáře Igora Faita a také jeho předním investičním stratégem. Jako řídící partner Jet Investment má za sebou dost rušné období. Skupina dokončila obří prodej polského výrobce a dodavatele kompresorových řešení Rockfin konsorciu německé investiční společnosti Capmont a polské Rio Asi.
Obchod měl brněnskému fondu přinést sumu přes sedm miliard korun. Oficiálně ale cenu firmy nekomentovaly. Teď v čerstvé akvizici Jet naopak přikupuje skrze svoji technologickou společnost 2JCP z Račic. Výrobce unikátních technologií pro moderní decentralizovanou energetiku z obnovitelných zdrojů, třeba z vodíků či větru, se nově rozroste o příbramskou elektrotechnickou společnost ACS.
Co se dočtete dál
- Jak Malík hodnotí prodej polského Rockfinu.
- Jakou firmu nyní kupuje v Česku a proč.
- Co říká o zbrojařských firmách a jak sleduje velké dluhopisové kauzy v Česku.
- Jak moc jsou šéfové skupiny Jet Investment zapojeni do fotbalového projektu Artis Brno.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.