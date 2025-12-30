Končící rok 2025 určitě v mnoha ohledech patřil zbrojaři a vládci skupiny Czechoslovak Group (CSG) Michalu Strnadovi. Nejenže hraje klíčovou roli při vyzbrojování Ukrajiny a dalších evropských států, díky čemuž tržby i zisk jeho holdingu raketově rostou. Zásadním způsobem vstoupil také do světa českého profesionálního fotbalu, když v září koupil většinový podíl ve Viktorii Plzeň.
Mladý miliardář v samém závěru roku poskytl svůj vůbec první „fotbalový“ rozhovor pro klubový web, ve kterém nákup plzeňského klubu poprvé podrobněji zdůvodnil. Strnad připomněl, že ke sportu má osobně blízko a chtěl v rámci Česka tento společenský fenomén výrazně podpořit.
Co se dočtete dál
- Co Strnad říká o nákupu fotbalové Plzně.
- Jak hodnotí současné výsledky a postavení v tabulce.
- Jak osobně prožívá zápasy a který si nejvíce užil.
