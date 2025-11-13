Zbrojař Michal Strnad posiluje tým ve Viktorii Plzeň. Tentokrát však nejde o posily na hřišti, ale ve vedení klubu. Děje se tak jen pár dní poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil jeho vstup do fotbalového klubu. Zbrojařský magnát vysílá několik svých zástupců, kteří budou hájit jeho zájmy a také dohlížet na tuto významnou fotbalovou investici. A jde o v Česku známá byznysová jména.
Šéfem klubu a předsedou představenstva podle očekávání zůstává Adolf Šádek, zkušený fotbalový funkcionář a spolumajitel Viktorie Plzeň, který je podepsán pod všemi úspěchy Západočechů v posledních 15 letech. Vždyť od roku 2010 Plzeň vyhrála šestkrát ligový titul a několikrát si úspěšně zahrála i nejprestižnější Ligu mistrů.
Co se dočtete dál
- Koho posílá Strnad do vedení fotbalové Plzně.
- Co si od nových tváří slibuje.
- Jaké zkušenosti z fotbalového zákulisí noví manažeři mají.
