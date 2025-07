Květen 2023. Slavia poráží Spartu na jejím stadionu ve finále poháru a fanoušci jsou na vrcholu blaha. Mezitím se ovšem za oponou odehrává drama, o kterém se dosud nevědělo. Ač si vršovický klub, vlastněný čínskou skupinou CITIC, připsal další velký sportovní triumf, uvnitř bobtnal obří finanční problém.

„Přišel finanční ředitel a řekl mi: Jardo, na účtech nejsou peníze, hráčům ani zaměstnancům jsme nedali výplaty,“ vzpomíná předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. V televizním dokumentu The Masterplan popsal, jak zájem čínských investorů o klub uvadal a že jejich poslední roky ve Slavii nebylo smyslem vedení vyhrát titul, ale udržet klub finančně a ekonomicky v pohodě.

Co následovalo, všichni známe. Tvrdík oslovil Pavla Tykače, jednoho z nejbohatších Čechů, jestli by klub nechtěl koupit. Tomu to přišlo jako dobrý nápad a hned v první kompletní sezoně v roli majitele vyhrál ligu.

Byla to nejvýraznější ze všech majetkových změn, které se v nejvyšších patrech českého ligového fotbalu v posledních dvou letech odehrály. Z klubů, které měly léta pověst černé díry na peníze, a ligy obalené korupčními skandály se během krátké doby stalo atraktivní aktivum, které láká nejen tuzemské miliardáře. I ty, kteří možná ještě donedávna ani nevěděli, co je to ofsajd.

