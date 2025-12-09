Budoucí premiér Andrej Babiš bude mít na seznamu navrhovaných ministrů, který nese v úterý prezidentu Petru Pavlovi, také jméno Filipa Turka z Motoristů sobě. Podle strany to, že leží v nemocnici na infuzích kvůli bolestivým problémům s ploténkou, není důvod Turka nenominovat na post ministra životního prostředí.
Nová vláda má více možností, co dělat s rozpočtem. Jednou z nich je i hra s miliardami na Dukovany, říká Skořepa
Turek své zdravotní potíže oznámil v neděli, den před plánovanou schůzkou s prezidentem Pavlem. Nakonec byl jediný z kandidátů na člena budoucí vlády, který na Hrad nedošel. Podle šéfa sněmovního klubu Motoristů Borise Šťastného by se Turek dokázal na schůzku s prezidentem dopravit, ale je pod silnými léky na bolest. Ze stejného důvodu proto nebylo možné s Turkem probrat další kroky při sestavování vlády, tedy zda s ním, nebo bez něj. „Mnoho prostoru to s ním probrat jsme neměli, bolesti a medikace jsou tak silné, že nám to znemožňovalo řešit, ale věřím, že se dá brzy do pořádku,” řekl Šťastný.
Co se dočtete dál
- Proč bude Filip Turek na seznamu navrhovaných ministrů.
- Proč se nehledá záložní varianta.
- Jaké jsou plány nové vlády.
