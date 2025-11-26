Koalice, která se chystá sestavit budoucí vládu, se rozhodla vrátit končícímu kabinetu návrh rozpočtu. Údajně v něm chybí 96 miliard povinných výdajů. Vznikající vláda pak může buď vytvořit zcela nový návrh, nebo jej postavit na základě současného předlohy, tedy schválit navržený schodek a pak jen přesouvat peníze na půdě sněmovny. Například miliardy, které mají jít na dostavbu Dukovan. „To je pro mě tak trochu noční můra, protože pokud rozpočet tvoří na koleně poslanci, může to dopadnout všelijak,“ říká ekonom České spořitelny a předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.
Andrej Babiš dnes naznačil, že rozpočet nakonec budou muset sestavit oni sami. Jaké má vůbec budoucí vláda možnosti? S tím, co má v ruce, tedy rozpočtem, o kterém říká, že v něm chybí 96 miliard korun?
Co se dočtete dál
- Jak lze změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti a jak dlouho to může trvat.
- Jak funguje parlamentní manévr s vyjmutím položek ve druhém čtení a jaké má omezení.
- Jaké makroekonomické dopady by mělo rozpočtové provizorium trvající několik měsíců.
